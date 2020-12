Economia Prefeitura de Palmas disponibiliza boletos para pagamento das taxas de licenciamento de 2021 Taxa de Licenciamento de Funcionamento e a Taxa de Licença Sanitária deverão ser pagas até o dia 29 de janeiro e ISS pode ser parcelado

A Prefeitura de Palmas disponibilizou boletos para pagamento das taxas de licenciamento de 2021 por meio da internet, no site do Município. Entre as taxas, estão inclusas o Imposto Sobre Serviços (ISS) autônomo, taxa de Licença de Funcionamento e taxa de Licença Sanitária. Conforme a gestão, o Calendário Fiscal com a regulamentação dos prazos está detalhado na edição 2...