Prefeitura de Oliveira de Fátima tem concurso público suspenso pelo TCE por contrariar LDF Além de ir contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal também entendeu que provas contrárias às situações de emergência declaradas na pandemia

O concurso público da Prefeitura de Oliveira de Fátima está suspenso devido a determinação cautelar do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO). O certame do edital nº 001/2020 para preenchimento de vagas do quadro de pessoal de provimento efetivo está suspenso desde a semana passada. As provas estavam marcadas para o último sábado, 5, mas a suspensão ocorreu n...