Economia Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8 mil; veja vagas Interessados podem se inscrever até 6 de maio para as 85 vagas disponibilizadas

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Rio dos Bois que oferta 85 vagas com salários que podem chegar a R$ 8 mil. As inscrições são para nível médio e superior e podem ser feitas até o dia 6 de maio, no site da banca organizadora. Para realizar sua inscrição acesse aqui. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 120, a depender do carg...