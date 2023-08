Redação Jornal do Tocantins

Os preços dos presentes para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 13, podem variar até 79,18%, em Palmas, de acordo com a pesquisa do Procon Tocantins, divulgada na quarta-feira, 9.

A pesquisa foi realizada na segunda, 7, e na terça-feira, 8, em seis estabelecimentos da capital. Ao todo, 60 produtos foram pesquisados como cervejeira, adega de vinhos, cafeteira, notebook, aspirador de pó, cadeira para escritório, máquina de cortar cabelo, aparador de pelos, churrasqueira elétrica, dentre outros.

Os produtos que apresentaram maior variação de preços foram o barbeador elétrico com aquatouch seco e molhado, comercializado entre R$ 279 e R$ 499,90 e sapato social, vendido entre R$ 99,90 e R$ 179. A variação desses dois itens é de 79,18%.

Quanto a Smart TV 55, vendida entre R$ 2.699 e R$ 4.199 apresentou uma variação de 55,58%.

O terceiro produto com maior variação de valores foi a cueca box com variação de 50,70% e preços entre R$ 19,90 e R$ 29,99.

O Procon destaca que as variações referem-se aos dias em que foi realizada a pesquisa e, por isso, é importante que o consumidor esteja atento às possíveis mudanças nos preços dos produtos listados.

O órgão ressalta ainda que o consumidor também deve ficar atento à política de troca da loja. “Pelo Código de Defesa do Consumidor, a troca é obrigatória em caso de defeito do produto: 30 dias para os não duráveis e 90 dias para os duráveis”.

Em casos de irregularidades, o consumidor deve realizar a denúncia no Disque 151 ou Whats Denúncia 99216-6840.

Para mais informações acesse a pesquisa completa no site