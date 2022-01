Economia Preço do litro da gasolina tem leve redução e maior preço cai quase R$ 0,10 na Capital Preço do produto em Palmas pode ser encontrado entre R$ 6,25, e R$ 6,91, conforme a pesquisa do Procon Tocantins

O maior preço do litro de gasolina nos postos de combustível da Capital teve uma queda, conforme a pesquisa do Procon Tocantins. Nesta segunda-feira, 10, o combustível pode ser encontrado nas bombas por R$ 6,91, enquanto na última semana o maior preço registrado pelo órgão era de R$ 6,99. A diferença é R$ 0,08. O levantamento do Procon Tocantins mostra ainda que o ...