Economia Preço do botijão de gás em Palmas chega a R$ 100 Levantamento do Procon (TO) aponta que o valor mais barato do produto em distribuidoras da Capital é R$ 85,00; veja lista

O Procon (TO) divulgou nesta terça-feira, 2, um levantamento sobre o preço do botijão de gás em Palmas, que encontrou o produto sendo vendido por até R$ 100 em distribuidoras da Capital. Em 2021, o órgão já realizou três levantamentos e neste último encontrou pela primeira vez o produto nesse valor. Em 5 de janeiro, o valor máximo do botijão em Palmas era de R$ ...