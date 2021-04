Economia Preço de cesta da Páscoa sobe quase 30% em um ano Alta dos preços da cesta de Páscoa ficou bem acima do IPCA -que saiu de 3,44% em março de 2020 para 5,74% na mesma relação neste ano

A pressão nos preços dos alimentos vai pesar no bolso do consumidor na Páscoa neste ano. Segundo dados da FGV (Fundação Getulio Vargas), a inflação da chamada cesta de Páscoa -com os alimentos mais presentes no cardápio da ceia de domingo- saiu de 0,56% no acumulado de 12 meses até março do ano passado para 29,17% em igual período deste ano. A alta dos preços da ces...