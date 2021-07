Economia Preço da tarifa de energia residencial cresceu mais de 100% desde 2013 O preço da tarifa passou de R$ 300 por megawatt-hora em 2013 para R$ 602 em 2021

O preço da tarifa de energia residencial no Brasil passou de R$ 300 por megawatt-hora em 2013 para R$ 602 em 2021. Subiu 100,6%. O levantamento foi feito pelo Poder360 com base em dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Os preços foram corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período. A passagem do ano...