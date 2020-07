Economia Prazos para declarações obrigatórias da vacinação contra a febre aftosa e a brucelose seguem abertos Medidas levam em consideração a pandemia da Covid-19 e a necessidade de se evitar aglomerações nas unidades da Adapec

Os prazos para as declarações obrigatórias das vacinações contra a febre aftosa e a brucelose continuam abertos, conforme a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec). No caso da humanização animal da aftosa a data é 31 de agosto, e para a brucelose o prazo foi ampliado até 10 de agosto. Conforme a Adapec, a Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa terminou no mês...