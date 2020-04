Economia Prazo para pagar o IPTU de Palmas à vista com 10% de desconto ou 1ª parcela termina nesta quarta Expectativa é que a arrecadação chegue a cerca de R$ 50 milhões com o imposto do exercício de 2020; confira datas também para Imposto em Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Araguaina

Termina nesta quarta-feira, 15, o prazo para o pagamento em parcela única e ganhar o desconto de 10% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 em Palmas. Essa data havia sido prorrogada devido às medidas de prevenção da Covid-19 e a medida municipal também incluía no adiamento a Taxa de Coleta de Lixo e a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P...