Economia Prazo para pagamento parcelado ou à vista do IPVA 2020 termina nesta quinta Pagar o IPVA é necessário para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

Termina nesta quinta-feira, 15, o prazo para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O tributo é referente ao exercício de 2020 e a data é para os motoristas que optaram pelo parcelamento ou parcela única sem desconto. Conforme a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz), o boleto deve ser acessado e retirado no site da pasta no link do IPVA e exige o p...