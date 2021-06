Economia Prazo para pagamento do IPTU de Gurupi a vista com 20% de desconto segue até final de junho Contribuintes ainda podem optar por dividir o valor em até cinco vezes

O prazo para os contribuintes de Gurupi pagarem o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2021 em uma única parcela com desconto de 20% segue até o final de junho. As guias do imposto podem ser retiradas no site da Prefeitura Municipal ou na sede do Município, após agendamento. Conforme a gestão, além do pagamento à vista, também tem a opção de parc...