Economia Prazo para pagamento do IPTU de Guaraí com termina em 31 de agosto Descontos são de 20% e até 36% para propriedades com muro e calçada

Os moradores de Guaraí têm até o final de agosto para realizarem o pagamento, com descontos para cota única, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021. A data limite é 31 de agosto. Conforme a Prefeitura de Guaraí, o desconto normal é 20% para todos os imóveis e, para propriedades com muro e calçada, o benefício pode chegar...