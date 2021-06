Economia Prazo para pagamento do IPTU 2021 em Palmas é prorrogado novamente com data de 15 de julho Prorrogação também vale para as taxas de coleta de lixo e iluminação pública

Novamente o prazo para pagamento à vista com desconto ou da primeira parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Palmas foi prorrogado. A nova data ficou para o próximo dia 15 de julho. A decisão está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 15. Esse IPTU é referente ao exercício 2021 e inclui a Taxa...