Economia Prazo para pagamento de IPTU e alvarás é prorrogado por 60 dias em Paraíso De acordo com o Decreto 537, o pagamento pode ser efetuado até o dia 30 de maio sem cobrança de juros ou multas

Em Paraíso, o paço municipal prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e as taxas referente ao Alvará de Funcionamento e da Vigilância Sanitária. Agora, o contribuinte terá até o dia 30 de maio para efetuar o pagamento, e conforme o Decreto 537 (publicado no último dia 20), sem cobrança de juros ou multas. “A Prefeitura vem ad...