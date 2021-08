Economia Prazo para pagamento de IPTU de Gurupi com desconto de 20% termina na sexta-feira Data final para adesão ao Refis segue aberta até o final setembro

Segue até a sexta-feira, 20, o prazo para o pagamento com desconto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2021 em Gurupi. Até a data, os contribuintes podem quitar o débito em parcela única e com o desconto de 20%. O Imposto também pode ser parcelado em até cinco vezes. Já o prazo para o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) segue aberto a...