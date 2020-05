Atualizada dia 15.05. 9h45



A prefeitura de Palmas prorrogou para 15 de junho o prazo para pagamento em parcela única com desconto de 10% do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a 2020 em Palmas. É a terceira prorrogação do prazo em razão da pandemia de coronavírus.

Na prorrogação anterior, o prazo terminaria nesta sexta-feira, 15 de maio, data também para quitar a primeira parcela das dez parcelas, para os contribuintes que optaram por dividir o imposto. Essa data já era da segunda prorrogação publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 15 de abril, quando terminava o segundo prazo, inicialmente o IPTU à vista e a primeira parcela tinham data de vencimento para 16 de março. Entretanto, devido as medidas e necessidade de isolamento social, além do impacto econômico devido a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Palmas estendeu os prazos. Agora passa para 15 de junho.

Descontos

Segundo a Prefeitura de Palmas, além do desconto de 10% para quem realiza o pagamento á vista em uma única parcela também existe o desconto de 20% para o abatimento, sendo 10% para os adimplentes com o Município em 2019 e outros 10% previstos no Programa Nota Quente Palmense.

Para esse segundo desconto, o contribuinte deveria ter solicitado no ano passado, entretanto, os pedidos para terem os 20% para o ano de 2021 pode ser realizados ainda esse ano. O boleto para pagamento dos impostos pode ser impresso pelo contribuinte pela internet, sem custo extra, aqui.