Economia Prazo para pagamento a vista de IPTU de Porto Nacional termina na próxima segunda Contribuintes têm até 35% de desconto no pagamento em uma única parcela

Termina na próxima segunda-feira, 17, o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 em Porto Nacional. A data é para o pagamento à vista com desconto de 35% ou parcelamento em até dez vezes, sem desconto, dependendo do valor. O boleto do ITPU está disponível para emissão online no site do Porto Rápido ou ainda na sede do Porto Rápido – Ce...