Economia Prazo para motoristas fazerem autodeclaração e receber o Benefício Caminhoneiro é prorrogado Quem fizer a autodeclaração até dia 10 de outubro receberá as duas primeiras parcelas junto com a terceira

O governo prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para transportadores autônomos de carga fazerem a Autodeclaração do Termo de Registro (TAC). O documento é necessário para o recebimento do pagamento do Benefício Caminhoneiro, que será realizado no dia 22 de outubro, referente às parcelas 1, 2 e 3, para os novos beneficiários. Conforme informações da Secretaria Especi...