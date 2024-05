Economia Prazo para declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira Os lotes de restituição serão pagos aos contribuintes entre 31 de maio e 30 de setembro

O prazo para a declaração de Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (31). Os lotes de restituição serão pagos aos contribuintes entre 31 de maio e 30 de setembro. Segundo a Receita, até às 14h46 desta quinta-feira (30), foram enviadas 224.572 declarações no Tocantins. Este número é atualizado automaticamente no site de serviços do órgão. Em todo o país...