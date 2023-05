A partir desta segunda-feira, 22, os contribuintes em débitos com a receita do Estado do Tocantins podem apresentar à Secretaria da Fazenda (Sefaz), apenas pela internet, proposta de negociação das dívidas dentro dos parâmetros do Programa de Recuperação de Crédito (Refis).

De acordo com o Governo do Tocantins, o requerimento pode ser feito até o dia 11 de agosto, direto no site http://refistocantins.sefaz.to.gov.br.

A Medida Provisória nº 14/2023 autoriza a regularização de créditos tributários constituídos ou não, inscritos ou não na Dívida Ativa, ajuizados ou não, cujos fatos geradores ou atos infracionais tenham ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2022.

Segundo o documento, créditos tributários consolidados poderão ser pagos em parcela única com redução de 95% da multa moratória ou fiscal e dos juros de mora para crédito, exceto do decorrente de multa formal, cujo desconto é de 90%.

Ainda conforme o governo, no caso de parcelamento, o contribuinte terá as seguintes opções, conforme a modalidade da dívida. Se decorrente de multa de mora ou fiscal e dos juros de mora, o desconto será de 90% de 2 a 12 parcelas; 80% de 13 a 24 parcelas; e 70% de 25 a 72 parcelas.

Quando a dívida for de multa forma para crédito tributário o benefício será de 70% de 2 a 24 parcelas; 60% de 25 a 48 parcelas e 50% de 49 a 72 parcelas.

Requerimento

O requerimento do Refis Tocantins deve ser feito somente pela internet, no site www.refistocantins.sefaz.to.gov.br, no prazo de 22 de maio a 11 de agosto de 2023. Entretanto, em caso de dúvidas, o contribuinte deve procurar uma Agência de Atendimento da Secretaria da Fazenda ou ligar no 0800 063 1144.