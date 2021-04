Economia Prazo para contestar auxílio emergencial negado pode ser feito até esta segunda-feira Pedidos devem ser feitos na página da Dataprev na internet, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021

Acaba nesta segunda-feira, 12, o prazo para o trabalhador que teve a nova rodada do auxílio emergencial negada contestar a decisão. Os pedidos devem ser feitos no Portal de Consultas da Dataprev , que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação, no entanto, não pode ser feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir ...