Prazo do pagamento do IPVA 2021 à vista com desconto termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 15, o prazo do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), exercício de 2021, com desconto de 10%. Esse desconto ocorre na quitação do imposto à vista e o Documento de Arrecadação da Receita Estadual (Dare) pode ser encontrado no site da Secretaria do Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz). Confor...