Economia Prévia do Censo 2022 traz Tocantins com 1,5 milhão e Palmas com 334.4 mil habitantes Confira a população de todos os municípios divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, 28

A prévia do Censo 2022 divulgada pelo divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados da população dos municípios mostra o Tocantins com 1.584.306 habitantes. O dado foi calculado com base nos questionários do Censo 2022 respondidos até o dia 25 de dezembro e utiliza o resultado prévio nos municípios onde a coleta já havia terminado e uma ...