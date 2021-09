Economia Porto Nacional prorroga até sexta-feira prazo para pagamento do IPTU Imposto pode ser pago com desconto de 35% no pagamento à vista

A Prefeitura de Porto Nacional prorrogou até a próxima sexta-feira, 17, o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021, com 35% de desconto para pagamentos à vista. Também está prorrogado o parcelamento em até dez vezes. Conforme a gestão municipal, os boletos podem ser emitidos pelo site do Porto Rápido ou na sede do órgão ...