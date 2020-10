Economia Por conta de mormo, cavalgadas e tropeadas estão suspensas em mais de 20 cidades do Tocantins Portaria deve sair no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 28

Em uma portaria que será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira, 28, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), vai suspender de forma total qualquer aglomeração de equídeos (asininos, equinos e muares), nos municípios de Formoso do Araguaia, Dueré, Araguatins, São Salvador do Tocantins, Santa Fé do Araguaia e Muricilândia e parcialemente em o...