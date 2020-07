O Tocantins está entre os estados mais esperançosos com reconquista de empregos, segundo a pesquisa Comportamental Pós-Covid-19 recente da pela Go2Mob, divulgada na última semana. O índice do Mapa do Otimismo Pessoal mostra entre 67% dos entrevistados tocantinenses têm boas expectativas e esperam conseguir ser empregados ainda esse ano. Já 33% acham que não.

Além do Tocantins, os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, ou seja, todos da região Norte do País, além de Goiás, Distrito Federal e Santa Catarina tem a expectativa entre 66% e 70% de conseguir um novo trabalho ainda em 2020.

A população tocantinense também tem esperança na recuperação da economia brasileira, entretanto, somente um pouco mais da metade dos entrevistados acreditam que a economia no Brasil vai melhorar ou ficar igual. Conforme a pesquisa, 35% que acha que ficará igual, 25% pensa que irá melhorar, ou seja, 60% estão com boas expectativas. Já 40% dos entrevistados acham que a economia ficará pior após a pandemia.

Com esses números, o índice de esperançosos nesse quesito no Estado é de 56% a 60%, sendo que é a única unidade federativa na região Norte com menos de 60% nesse questionamento. Confira no final da matéria os mapas com os dados amplos.

Nacional

Nacionalmente, conforme o Mapa do Otimismo Pessoal, 61% das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia acreditam que devem voltar a exercer suas atividades em 2020. Já no caso da economia, 27% acreditam na melhora melhorar, 32% acreditam que permanecerá igual ao período antes da doença, e 41% acham que vai piorar.

Outro aspecto investigado pela pesquisa é sobre quem manteve os empregos e deve retornar ao trabalho. Segundo o levantamento, 27% continuarão somente em home office e 14% devem revezar a carga horária entre casa e empresa. Outros 22% estavam ausentes e devem retornar, já 37% trabalharam normalmente durante todo o período de isolamento social.

Ainda conforme os dados da Go2Mob, o período pós-quarentena também deve vir com uma onda de empreendedorismo, já que 38% dos entrevistados em todo o país afirmam já ter montado ou estar pensando em criar o seu próprio negócio.

Esse estudo, analisou a expectativa e o comportamento dos brasileiros com a flexibilização das políticas de confinamento, entrevistou pelo celular via SMS mais de 52,5 mil pessoas de todo os estados do País.