Economia Popcorn Time, a 'Netflix pirata', encerra as atividades Baixa nos acessos à plataforma levou criadores a deixarem o site “descansar em paz”

A plataforma de streaming Popcorn Time anunciou na última 3ª feira (4.jan.2022) o fim das atividades. Criada em 2014 e famosa por competir com a Netflix, a plataforma enfrentava baixa nos acessos e lidava com a lei de direitos autorais. Segundo informações publicadas pelo jornal Bloomberg, os administradores da plataforma enviaram a jornalistas um comunicado com a ...