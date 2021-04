Economia Polícia Civil e Sefaz desmontam esquema de sonegação fiscal para recuperar R$ 1,8 mi em tributos Nesta quarta-feira, a Operação Franquia cumpriu seis mandados em Minas Gerais, onde moram os suspeitos que montavam empresas de fachadas em Palmas

A Operação Franquia deflagrada pela Polícia Civil desmontou um esquema de sonegação fiscal em Palmas para recuperação de R$ 1,8 milhão em créditos tributários. A ação ocorreu nesta quarta-feira Unaí (MG), onde o grupo criminoso estaria constituindo empresas de fachada, que eram chamadas, no jargão do fisco, de “noteiras”, causando prejuízos aos cofres públicos do Tocantins. A...