Economia PM prende três e apreende cocaína, maconha e dinheiro em Dianópolis e Guaraí Em Dianópolis, os policiais apreenderam R$ 800,00 e 25 papelotes de substância análoga à cocaína; já em Guaraí, com dupla, que tentou fugir e trocou tiros com os policiais, estava 2 kg de maconha e R$ 75,00

Em duas ações, a Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas com drogas em Dianópolis e em Guaraí. As ações ocorreram na noite desta segunda-feira, 14, e resultaram na apreensão de cocaína, maconha e mais de R$ 800,00, em espécie. Em Dianópolis, por volta das 22 horas, a Polícia Militar prendeu um homem, de 18 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de ent...