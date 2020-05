No primeiro trimestre de 2020, o Tocantins registou abertura de 5.086 empresas. Os dados são da ferramenta Mapa de Empresas lançada pelo Ministério da Economia para monitorar o empreendedorismo no país, com informações sobre a abertura e o fechamento de empresas, a localização dos negócios, o ramo de atividade, o tempo médio de abertura e a natureza jurídica (empresa individual, sociedade aberta, cooperativa e outros).

A ferramenta também aponta que o tempo médio para abrir uma empresa no Estado é de três dias e nove horas, sendo 1 dia e 2 horas para viabilidade da empresa e 2 dias e 7 horas para o registro. Nos três primeiros meses do ano, foram extintas 1.874 empresas no Tocantins, o que significa um saldo líquido (abertura menos fechamento) de 3.212 novos negócios no Estado de janeiro a março. Segundo o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), atualizado em março deste ano, o Estado tem 121.059 empresas ativas.

Segundo a plataforma do Governo Federal, no primeiro trimestre, a maioria das empresas abertas no Tocantins foram de Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Assessório, 303 registros. Logo em seguida vem empresas de Obra e Alvenaria com 190 registros e Cabeleireiros, Manicure e Pedicure com 188 empresas abertas. Os números completos podem ser acessados através do link.

Brasil

O país vinha abrindo mais empresas antes da pandemia do novo coronavírus, revela levantamento divulgado pelo Ministério da Economia. De janeiro a março, 846.957 empresas foram abertas em todo o Brasil. Isso representa 14% a mais em relação ao último trimestre de 2019 e 8,6% a mais que o total de empresas abertas no primeiro trimestre do ano passado.

As atividades de maior crescimento foram, na ordem: cabeleireiros, manicure e pedicure (com 45.397 empresas abertas); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (42.864 empresas abertas); promoção de vendas (36.120 empresas abertas); obras de alvenaria (29.929 empresas abertas); e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (23.383 empresas abertas).

No primeiro trimestre foram fechadas 292.378 empresas, o que significa saldo líquido (abertura menos fechamentos) de 554.579 novos negócios no país de janeiro a março. O Brasil encerrou o período com 18.296.851 empresas ativas.

O tempo médio para a abertura de uma empresa no país no primeiro trimestre de 2020 ficou em 3 dias e 16 horas. Nos mesmos meses do ano passado, a média nacional estava em 5 dias e 9 horas.