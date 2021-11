Economia Plantio de algodão no Tocantins estará autorizado a partir do dia 21 Durante o vazio sanitário, o monitoramento das áreas de plantio não detectou a presença de plantas vivas no campo

A partir do dia 21 de novembro, os cotonicultores tocantinenses poderão iniciar o plantio, já que o período do vazio sanitário para a cultura do algodão, com duração de 60 dias, encerrará no próximo sábado, 20. A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) adota a medida do vazio sanitário, visando prevenir e controlar o bicudo do algodoeiro, a principal praga que ataca a...