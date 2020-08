Economia Planos de saúde perdem 327 mil usuários durante pandemia do novo coronavírus Setor vê tentativa de parte dos usuários de manter serviços com planos coletivos, em alta

A pandemia do novo coronavírus tem atingido famílias, redes de saúde, empregos e, como consequência, quem contava com planos de saúde como garantia extra para atendimento no meio da crise sanitária. De março a julho, o setor contabilizou a queda de 327 mil usuários. Os dados são da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que regula o mercado. Para especialistas, a situ...