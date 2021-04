Economia Plano orçamentário para 2022 não inclui dados sobre impactos da pandemia O plano não apresenta cálculos sobre como a pandemia pode influenciar as contas públicas

As diretrizes, metas e prioridades do governo Jair Bolsonaro para o Orçamento de 2022 não incluem os possíveis impactos da Covid-19 na economia brasileira. O plano não apresenta cálculos sobre como a pandemia pode influenciar as contas públicas. O PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi enviado ao Congresso em 15 de abril. A peça é o prim...