Economia Plano de retomada do turismo das Serras Gerais é elaborado e enviado aos municípios da região Documento tem como objetivo de oferecer diretrizes de enfrentamento à Covid-19 e a retomada da atividade turística

Um plano de retomada do Turismo das Serras Gerais encaminhado para as gestões dos 22 municípios que compõem a região turística visa a adequação e a tomada das medidas com base nos protocolos de segurança para que as administrações municipais possam decidir o momento oportuno da retomada das atividades. Conforme a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultur...