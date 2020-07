Economia Planejamento e pesquisa ajudam microempresa a ter crédito na pandemia Cooperativas, fintechs e empresas individuais emprestam a juros baixos

Um dos principais gargalos para os negócios de pequeno porte durante a pandemia da covid-19 pode ser superado com planejamento e pesquisa. Com dificuldade de acesso ao crédito em bancos tradicionais, as micro e pequenas empresas devem avaliar a necessidade do crédito, traçar uma estratégia financeira e diversificar a procura para enfrentarem a crise. Uma pesquisa do Ser...