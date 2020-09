Economia Planalto injetará R$ 1,8 bi em ferrovias para atrair investimento Plano é prorrogar concessões da Vale e, com parte do dinheiro da outorga, construir outras obras

O Pró-Brasil deverá contar com investimentos públicos de, ao menos, R$ 1,8 bilhão no projeto de duas ferrovias, a Fico (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste) e a Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste). Com isso, espera atrair R$ 15,5 bilhões em investimentos privados até 2023. Mantido em sigilo pela Casa Civil, o plano terá como pilares obras públicas e priv...