Economia Planalto decide ajustar PEC dos precatórios para viabilizar Auxílio Brasil em R$ 400 Os ajustes finais devem ser feitos em reuniões no Palácio nesta quarta-feira

O Palácio do Planalto espera resolver o imbróglio em torno do Auxílio Brasil de R$ 400 nesta quarta-feira (20). A solução passará, de acordo com ministros palacianos, pela inclusão de um dispositivo para viabilizar os benefícios temporários na PEC (proposta de emenda à Constituição) dos precatórios, autorizando o pagamento das parcelas fora do teto de gastos...