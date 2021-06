Economia Pix representa 30% dos pagamentos e transferências no Brasil, diz Febraban Em 2020, transações por celular e tablet ultrapassaram 50% do total pela 1ª vez

As transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, já representam 30% de todas as operações feitas por pessoas físicas e jurídicas no país, considerando pagamentos feitos por maquininha e transferências por DOC e TED. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (24) pela Pesquisa Febraban (Federação Brasileira de Bancos) de tecnol...