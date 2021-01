Economia Pix não tem opção de bloqueio de pagadores específicos, diz BC Assunto ganhou força após relato de internauta sobre uso do novo sistema para envio de mensagens

A chegada do Pix pode ter redesenhado os parâmetros para "investir em um relacionamento". O assunto ganhou força no Twitter neste domingo (3), depois de o relato de um internauta viralizar nas redes. Segundo o relato de Matheus Siqueira, 21, uma garota teria usado o Pix para mandar mensagens para o ex-namorado -primo de Matheus-, depois que ele a bloqueou em out...