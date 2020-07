Economia PIB dos EUA despenca 32,9% no 2º trimestre, pior resultado desde a Grande Depressão Maior parte das perdas veio em abril, quando a atividade econômica praticamente parou por conta do fechamento de fábricas e do comércio, por conta da Covid-19

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve uma queda, em termos anualizados, de 32,9% no segundo trimestre de 2020, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, 30, pelo Departamento de Comércio do país. O indicador - que ainda passará por revisões - deixa evidente o forte impacto da pandemia de covid-19 na economia americana. Esse é o pior resultado d...