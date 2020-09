Economia PIB do Brasil cai 9,7% no 2º trimestre com efeitos econômicos da pandemia É a maior queda já registrada pelo IBGE; país está em recessão desde o primeiro trimestre

A economia brasileira registrou retração inédita de 9,7% no segundo trimestre de 2020 na comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta terça-feira (1º) pelo IBGE. Esse foi o período mais intenso dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, como mostraram também dados de outros países. A expectativa é que a economia tenha voltad...