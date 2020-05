Economia PIB brasileiro deve cair 5% ou mais em 2020, avalia presidente do Banco Central Roberto Campos Neto disse que o consumo das famílias será afetado devido à pandemia e pode ser que fique retraído até 2021

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (29) que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deve cair 5% ou mais neste ano. O percentual é pior do que a atual estimativa do Ministério da Economia (-4,7%) e mais otimista que a projeção do mercado financeiro (-5,89%), prevista no Boletim Focus. Ele participou do eve...