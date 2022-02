Economia PIB brasileiro cresce 4,7% em 2021, projeta monitor da FGV O resultado oficial do PIB é calculado a cada três meses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,7% no Brasil em 2021, projetam dados do Monitor do PIB do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (15). Com o resultado, a atividade compensa a perda de 3,9% registrada em 2020, ano inicial da pandemia, aponta o monitor. Segundo o FGV Ibre, a...