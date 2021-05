Economia Pfizer quer saltar de 9 para 20 fábricas com vacinas contra a Covid Empresa estima produção de 4 bilhões de doses em 2022

Para produzir as 4 bilhões de doses da vacina contra a Covid em 2022, meta divulgada pela Pfizer na semana passada, a farmacêutica planeja elevar de 9 para 20 o número de fábricas que tem no mundo operando na produção dos imunizantes. Hoje, a Pfizer tem seis unidades próprias e três em parceria com a empresa alemã BioNTech que produzem vacinas com essa t...