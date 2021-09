Economia Petrobras sobe preço do diesel em 8,9% O anúncio ocorre um dia depois de mais uma sequência de ruídos entre o governo e a estatal em relação aos preços dos combustíve

Após 85 dias sem reajuste, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) aumento de 8,9% no preço do diesel em suas refinarias. O anúncio ocorre um dia depois de mais uma sequência de ruídos entre o governo e a estatal em relação aos preços dos combustíveis. A partir desta quarta (29), o litro do diesel sairá das refinarias da estatal custando, em média, R$ 3,06, ...