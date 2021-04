Economia Petrobras reduz preço do óleo diesel em 2,2% nas refinarias Corte acompanha a variação das cotações internacionais e a queda do dólar

A Petrobras anunciou nesta sexta (9) corte de 2,2% no preço do óleo diesel em suas refinarias. É a segunda redução em abril, após a escalada verificada no início de 2021 usada pelo presidente Jair Bolsonaro para justificar a troca no comando da estatal. O preço da gasolina, que também já foi reduzido em março, permanecerá inalterado. Segundo a empresa, ...