Economia Petrobras reduz preço da gasolina em 1,9% nas refinarias É o primeiro reajuste desde a posse do general Joaquim Silva e Luna

A Petrobras anunciou nesta sexta (11) redução de 1,9% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O corte, que ocorre em meio à recuperação da cotação do petróleo, é o primeiro reajuste da gestão Joaquim Silva e Luna, que assumiu o comando da estatal no dia 19 de abril. Segundo a companhia, o preço médio do combustível cairá R$ 0,05 por litro a partir deste ...