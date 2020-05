Economia Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias em 8% A última elevação do preço do diesel havia sido realizada em 21 de dezembro, quando houve alta de 3%

A Petrobras anunciou aumento de 8% no preço do diesel a partir desta terça-feira (19). Esse é o primeiro reajuste do combustível em 2020. Nos cinco primeiros meses do ano, ele acumula queda de 40%. A última elevação do preço do diesel havia sido realizada em 21 de dezembro, quando houve alta de 3%. A decisão de reajuste é tomada em um cenário de recuperação dos pr...