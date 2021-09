Economia Petrobras reajusta combustíveis de forma mais rápida que em outros países, diz presidente do BC A parte climática afetou bastante, tivemos uma onda de calor na América do Sul, depois geada e depois chuvas, problemas climáticos têm impactos na inflação, afirmou Roberto Campos presidente do Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou a política de preços da Petrobras nesta terça-feira (14). Ao falar sobre como a volatilidade no câmbio afeta os preços, ele afirmou que a estatal repassa essas variações aos preços de combustíveis de forma muito mais rápida que em outros países. "No Brasil o mecanismo é um pouco mais rápido [de repasse], lembra...